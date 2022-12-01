. Аренда офиса в СПБ – заманчивое предложение для вашего бизнеса
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Аренда офиса в СПБ – заманчивое предложение для вашего бизнеса

«Авиатор» – бизнес-центр с круглосуточной охраной, современным оснащением и удобным расположением. Успешность бизнеса напрямую зависит от местоположения. В проходном месте с развитой инфраструктурой всегда много посетителей, а значит, потенциальные клиенты не смогут пройти мимо вашей рекламы. Снять офис в аренду в Санкт-Петербурге от собственника на выгодных условиях можно в коммерческом комплексе «Авиатор». Недвижимость находится в центре города вблизи достопримечательностей и жилого района – непрерывный поток посетителей обеспечен.

Аренда офисных помещений без посредника всегда выгоднее, чем через агентство, которое берет до 100% комиссии. Согласитесь, даже владелец успешного бизнеса не станет переплачивать, если есть возможность снять офис по самой лояльной цене.

Какие существуют критерии выбора коммерческой недвижимости:

  • Местоположение. Чем лучше транспортная доступность, тем больше клиентов вы привлечете. Если вы только планируете открыть свое дело и не наработали еще клиентскую базу очень важно арендовать офис в проходимом месте. Идеальным вариантом будет комплекс с магазинами, ресторанами и развлекательными центрами, где всегда много людей. БЦ «Авиатор» отвечает этому критерию, он расположен в шаговой доступности от метро «Старая деревня», рядом находятся автомобильные центры, фитнес-клубы и гипермаркеты. Неоспоримым достоинством является транспортная развязка ЗСД, благодаря которой попасть в «Авиатор» можно быстро из любой точки города.
  • Планировка и площадь. Для колл-центров нужны просторные залы с большим количеством окон, чтобы сотрудникам было комфортно работать в одном помещении. Если вы владелец строительной фирмы, нужно несколько кабинетов для руководства и отделов компании. Владельцам шоу-румов не принципиально наличие окон, но желателен вход изнутри помещения и снаружи. В БЦ «Авиатор» вы найдете помещения на любой вкус.
  • Формат размещения. Проходимость зависит от этажа, на котором находится фирма. Поэтому аренда офисных помещений на низких этажах стоит дороже, но высокая стоимость быстро окупается за счет большого потока клиентов. Если одним организациям не принципиален этаж, то например, ветеринарным клиникам или компаниям, занимающимся грузоперевозками желательно снимать помещение на первом этаже с отдельным входом.
  • Инфраструктура. Аренда офиса с мебелью в СПБ сокращает бюджет и срок открытия вашего офиса. В Бизнес-центре «Авиатор» представлен широкий выбор меблированных помещений с сантехникой, современной системой вентиляции и кондиционирования. В здании ведется круглосуточное наблюдение. Для клиентов и работников имеются бесплатные парковочные места.

Снять офис в бизнес-центре недорого и без посредников можно на сайте компании. В стоимость аренды входит: оплата коммунальных услуг, электричества, охрана, техническое обслуживание и уборка мест общественного пользования.


# Недвижимость

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