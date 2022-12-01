. Арестованный в Белоруссии журналист «КП» не признал вину в оскорблении Лукашенко
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Арестованный в Белоруссии журналист «КП» не признал вину в оскорблении Лукашенко

Арестованный в Белоруссии журналист «КП» не признал вину в оскорблении ЛукашенкоЖурналист «КП» Можейко не признал вину в оскорблении президента Белоруссии Лукашенко

Арестованный в Минске журналист «Комсомольской правды в Беларуси» («КП») Геннадий Можейко заявил, что не признает себя виновным в оскорблении президента страны Александра Лукашенко и разжигании вражды. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании суда гособвинитель заявил, что Можейко инкриминируются три эпизода. Среди них: оскорбление белорусского лидера в комментарии в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) в 2020 году, публичное оскорбление главы государства в 2021-ом на встрече депутата с гражданами, а также возбуждение вражды путем публикации в СМИ статьи о человеке, застрелившем сотрудника КГБ.

Прокурор отметила, что комментарий журналиста в соцсети был непристойной метафорой, которая сравнивала президента республики с насекомым, переносящим заболевания. В ответ на это Можейко сказал, что данный «шуточный комментарий, подколку» он разместил к публикации его давней знакомой по фамилии Тараканова и не хотел оскорбить Лукашенко. По словам журналиста, он лишь обыграл фамилию девушки и имел в виду, что она «борется с тараканами в ее голове».

Он также заявил, что не давал «уничижительной оценки президента в неприличной форме» в 2021 году. По его словам, оскорбительная реплика принадлежит другому человеку, присутствовавшему на встрече депутата примерно с 180 гражданами.

Комментируя третье обвинение по поводу статьи в интернет-ресурсе «КП в Беларуси», Можейко отметил, заголовок, признанный «неудачным» и «резковатым» был быстро изменен. А на следующее утро, когда был заблокирован сайт газеты, он писал объяснительную.

Можейко арестовали 5 октября 2021 года. Уточнялось, что журналист был автором материала о застрелившем в Минске сотрудника КГБ программисте Андрее Зельцере.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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