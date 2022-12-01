. Assassin’s Creed Valhalla станет доступна для бесплатной игры на Xbox уже скоро
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Assassin’s Creed Valhalla станет доступна для бесплатной игры на Xbox уже скоро

Assassin’s Creed Valhalla станет доступна для бесплатной игры на Xbox уже скоро


Ubisoft готовит финальное обновление для Assassin’s Creed Valhalla с новым контентом. В этом обновлении игроки получат, в том числе сюжетный, новый контент, но их не ждет «Новая игра+», которую многие давно хотели получить.

Вместе с тем, издательство Ubisoft объявило, что вскоре проведет бесплатные выходные на всех актуальных игровых платформах, в том числе на приставках Xbox. Игроки на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах смогут опробовать бесплатно Assassin’s Creed Valhalla в период с 15 по 19 декабря. В эти дни игра будет бесплатной, в том числе за это время можно попробовать полностью пройти сюжетную кампанию (полное прохождение только сюжета в игре — это около 40 часов).

Напомним, ранее появлялись слухи, что Assassin’s Creed Valhalla скоро выпустят в Game Pass, но Ubisoft их после опровергла.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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