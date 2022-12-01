. Assassin’s Creed Valhalla станет доступна для бесплатной игры на Xbox уже скоро

Вадим Карасев





Ubisoft готовит финальное обновление для Assassin’s Creed Valhalla с новым контентом. В этом обновлении игроки получат, в том числе сюжетный, новый контент, но их не ждет «Новая игра+», которую многие давно хотели получить.

Вместе с тем, издательство Ubisoft объявило, что вскоре проведет бесплатные выходные на всех актуальных игровых платформах, в том числе на приставках Xbox. Игроки на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах смогут опробовать бесплатно Assassin’s Creed Valhalla в период с 15 по 19 декабря. В эти дни игра будет бесплатной, в том числе за это время можно попробовать полностью пройти сюжетную кампанию (полное прохождение только сюжета в игре — это около 40 часов).

Напомним, ранее появлялись слухи, что Assassin’s Creed Valhalla скоро выпустят в Game Pass, но Ubisoft их после опровергла.

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