. Байден заявил о помощи Европе в отказе от российского газа

Вадим Карасев

Байден заявил, что США помогают Европе в диверсификации и отказе от российского газа

Американское руководство намерено тесно взаимодействовать с Европой, помогая ей в диверсификации энергоресурсов и переходе в дальнейшем на чистую энергетику, заявил президент США Джо Байден, пишет ТАСС.

На совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам встречи в Белом доме Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты будут работать в тесном партнерстве с Евросоюзом. «США помогают Европе в диверсификации ее энергоресурсов и отказе от российского природного газа в ближайшей перспективе», — подчеркнул он. По его мнению, это ускорит переход на экологически чистые источники энергии.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт рассказал, что США поставляют в Европу 70 процентов от всего экспортируемого американского сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, Вашингтон мобилизует свои ресурсы по экспорту СПГ для обеспечения нужд Европы. The Wall Street Journal писал, что экономика США извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе.