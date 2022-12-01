. Боец ММА Александр Шлеменко рассказал об отношении дагестанцев к русским
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Боец ММА Александр Шлеменко рассказал об отношении дагестанцев к русским

Боец ММА Александр Шлеменко рассказал об отношении дагестанцев к русским

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко рассказал об отношении дагестанского народа к русским. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен отметил, что дагестанцы очень благожелательно относятся к русским коллегам, всегда вежливы с ними. Представители гордых кавказских народов совмещают в своей культуре аспекты как России, так и своей малой родины.


"Если ты не понимаешь их язык, они не будут при тебе разговаривать на нем — они будут говорить по-русски между собой. Они базируются на русском языке и русской культуре, и в этом их сила. Мы же все — Россия", — рассказал боец, добавив, что дагестанцы поддерживают его перед поединком с Магомедом Исмаиловым.

Бой между Шлеменко и Исмаиловым пройдет 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 13. 8 октября Исмаилов победил сербского бойца Александра Илича единогласным решением судей.

В конце октября в Абу-Даби Ислам Махачев выиграл бой у бразильца Чарльза Оливейры, став чемпионом UFC в своей весовой категории. Махачев оказался сильнее Оливейры не только в стойке, но и в партере – после удушающего приема оппонент россиянина сдался.

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По материалам: uposters.ru

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