Боец ММА Александр Шлеменко рассказал об отношении дагестанцев к русским
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко рассказал об отношении дагестанского народа к русским. Его слова приводит Sport24.
Спортсмен отметил, что дагестанцы очень благожелательно относятся к русским коллегам, всегда вежливы с ними. Представители гордых кавказских народов совмещают в своей культуре аспекты как России, так и своей малой родины.
Бой между Шлеменко и Исмаиловым пройдет 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 13. 8 октября Исмаилов победил сербского бойца Александра Илича единогласным решением судей.
В конце октября в Абу-Даби Ислам Махачев выиграл бой у бразильца Чарльза Оливейры, став чемпионом UFC в своей весовой категории. Махачев оказался сильнее Оливейры не только в стойке, но и в партере – после удушающего приема оппонент россиянина сдался.