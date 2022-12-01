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Бундестаг признал голодомор геноцидом украинцев

Бундестаг признал голодомор геноцидом украинцевДепутаты бундестага ФРГ приняли резолюцию о признании голодомора геноцидом украинцев

Бундестаг Германии вечером в среду, 30 ноября, большинством голосов принял резолюцию о признании так называемого голодомора геноцидом украинцев, который был организован и поддерживаем намеренно. Трансляция заседания велась на сайте немецкого парламента.

Против принятия резолюции проголосовал один депутат, воздержались партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Левые». После объявления результатов звучали долгие аплодисменты. На заседании присутствовал новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал инициативу немецких депутатов об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом является антиисторической и противоречащей фактам.

Россия не признает голодомор геноцидом украинцев. По мнению Москвы, он стал «общей трагедией» народов страны и «крупнейшей гуманитарной катастрофой» на ее территории.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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