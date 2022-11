. CD Projekt RED говорит, что игра по «Ведьмаку» от The Molasses Flood отличается от всех других проектов

Вадим Карасев





Сейчас в разработке находится 3 игры, которые связаны с франшизой «Ведьмак» и официально анонсированы. Это новая часть «Ведьмака» от CD Projekt RED, которая должна дать старт новой трилогии. Вторая игра — ремейк The Witcher от Fool’s Theory, в котором обещают полностью открытый игровой мир. А третья игра — некий проект во франшизе «Ведьмак» под кодовым названием Sirius, который создается студией The Molasses Flood.

В разговоре с инвесторами на фоне нового отчета по финансам Адам Кичиньский, руководитель CD Projekt RED, рассказал, что игра Sirius — это некий уникальный проект, про который пока рано рассказывать публике:

Сейчас мы не делимся никакими подробностями о том, что из себя представляет игра под кодовым названием Sirius, и какого масштаба она будет. Мы ранее уже сказали, что она создаётся для широкой аудитории, и нам важно подготовиться к презентации этой игры в подходящий момент. Могу сказать, что она сильно отличается от всего, что мы выпускали ранее. Мы хотим убедиться, что игроки поймут суть этой игры.

Напомним, студия The Molasses Flood известна по проекту The Flame in the Flood. Известно, что в игре с кодовым названием Sirius будет мультиплеер.