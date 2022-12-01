. Часы ангела на декабрь 2022 года

Вадим Карасев

Декабрь — время рождественского поста, когда особенно важно взывать к Высшим силам для преодоления соблазнов. Обращения к своим ангелам-хранителям уберегут от проблем и помогут осуществить задуманное.

Общение с ангелами помогают преодолевать трудности и находить успокоение в непростых ситуациях. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взывать к хранителям ежедневно, делиться с ними своими планами и просить поддержки в сложных ситуациях. В декабре 2022 года каждый сможет обрести счастье и обойти беды стороной, если откроет сердце Высшим Силам.

1 декабря: в начале зимы у ангела с 08:12 до 09:00 просят защиты и покровительства от бед и злых людей.

2 декабря: в пятницу к хранителю взывают с 08:15 до 09:10, чтобы обрести счастье в личной жизни.

3 декабря: сегодня с 08:30 до 09:15 ангелу молятся, чтобы не потакать сиюминутным прихотям и не стать заложниками перепадов настроения.

4 декабря: в воскресный день с 10:10 до 10:55 у ангела просят сил для воплощения задуманных планов.

5 декабря: понедельник начинают с утренней молитвы. С 06:15 до 07:05 у ангела просят поддержки и помощи в любых начинаниях.

6 декабря: сегодня с 08:40 до 09:30 ангелу молятся с просьбой усмирить гнев и не пойти на поводу разрушительных эмоций.

7 декабря: сегодня с 09:20 до 10:10 ангела просят об успокоении и лечении душевных ран, мешающих счастливой жизни.

8 декабря: с 10:12 до 11:02 у ангела просят защиты для своих близких от неприятностей и недоброжелателей.

9 декабря: сегодня с 10:16 до 11:09 к ангелу взывают беременные, чтобы удачно разрешиться от бремени.

10 декабря: защититься от кошмарных сновидений и бессонницы поможет хранитель, если обратиться к нему с 19:12 до 19:52.

11 декабря: защититься от непредвиденных обстоятельств помоет молитва, обращенная к ангелу. С ним общаются с 06:11 до 07:10.

12 декабря: обрести уверенность и не пасовать перед неизвестностью будет проще, если помолиться своему хранителю с 07:20 до 08:15.

13 декабря: сегодня с 10:40 до 11:30 ангелу молятся, чтобы найти ответы на волнующе вопросы.

14 декабря: в среду ангела просят помощи в насущных делах и возносят молитву с 10:55 до 11:42.

15 декабря: сегодня с 11:00 до 12:00 ангела благодарят за оказанную поддержку и просят оградить от неприятностей.

16 декабря: уберечься от финансовых проблем получится, если помолиться ангелу см 08:37 до 09:22.

17 декабря: в субботу с 09:45 до 10:33 ангелу молятся, чтобы защитить детей от неприятностей и болезней.

18 декабря: перед дальней дорогой с 05:20 до 06:12 ангелу молятся, чтобы заручиться его поддержкой.

19 декабря: справиться с дурными привычками и не зависеть от них будет легче, если заручиться поддержкой своего ангела-хранителя. Ему молятся с 12:12 до 13:10.

20 декабря: с 11:30 до 12:20 у ангела просят защиты от болезней и исцеления от недугов.

21 декабря: найти в себе силы не сдаваться и преодолеть возникающие проблемы поможет ангел, если попросить его о помощи с 13:10 до 14:05.

22 декабря: сегодня с 14:30 до 15:25 у ангела просят защиты для своего дома.

23 декабря: оградиться от негативной энергетики и не стать жертвами недоброжелателей поможет ангел-хранитель, если попросить у него помощи с 11:22 до 12:05.

24 декабря: обрести счастье в семейной жизни и не ссориться по пустякам поможет поддержка ангела. Ему молятся с 11:48 до 12:39.

25 декабря: найти любовь и не страдать от одиночества поможет молитва, вознесенная ангелу с 15:15 до 14:19.

26 декабря: сегодня к ангелу взывают с 07:55 до 08:22, чтобы найти в себе силы не отвечать злом на зло.

27 декабря: завершить важные дела в срок и обойтись без проблем удастся если помолиться ангелу с 08:10 до 09:00.

28 декабря: сегодня с 12:37 до 13:12 у ангела просят подать знак, чтобы не сбиться с пути и не свернуть в тупик.

29 декабря: мысли, мешающие счастью, уйдут, если попросить у ангела помощи. Ку нему взывают с 11:45 до 12:25.

30 декабря: в этот день ангелу молятся с 12:33 до 13:15, чтобы исполнить заветное желание.

31 декабря: сегодня с 14:20 до 15:10 у ангела просят прощения за неблаговидные поступки и благодарят аза оказанную помощь.