. ЧП: В Волгограде взорвался ребенок в автомобиле

Во дворе одного из домов Волгограда взорвалась машина. Сегодня утром в Волгограде взорвалась машина, огонь перекинулся на ближайшие автомобили. Жертвой трагедии стал трехлетний ребенок. 52-летний житель Волгограда посадил ребенка на заднее сиденье авто, а сам пошел к водительскому. В это время прогремел взрыв. Мужчину отбросило от иномарки, а вот ребенка спасти не удалось… Огонь перекинулся на соседние машины. Сейчас пожар потушен, а сотрудники правоохранительных органов назвали предварительную причину трагедии. «Все могло произойти из-за утечки газа из ацетиленовых баллонов, которые находились в машине», — отметил источник. Сейчас отец ребенка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По поводу ЧП возбуждено уголовное дело. «По данному факту следственными органами следственного управления СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР выехали для производства осмотра места происшествия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в Следственном комитете по Волгоградской области «Shot».