. Дарья Повереннова показала, как сейчас выглядит популярная советская певица Роза Рымбаева
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Дарья Повереннова показала, как сейчас выглядит популярная советская певица Роза Рымбаева

Дарья Повереннова показала, как сейчас выглядит популярная советская певица Роза Рымбаева
Актриса Дарья Повереннова поделилась фото с 65-летней казахской певицей Розой Рымбаевой, которая пришла на ее спектакль. Дарья Повереннова случайно встретилась с Розой Рымбаевой на своем спектакле в Казахстане. Россияне старшего поколения прекрасно помнят певицу из Казахстана Розу Рымбаеву. Миниатюрная брюнетка покоряла публику своим неповторимым вокалом. Сейчас Розе Рымбаевой 65 лет, живет она в своем родном Казахстане. Снимком с популярной в Советском Союзе певицей в микроблоге поделилась актриса Дарья Повереннова. Звезда, по ее словам, пришла на спектакль и согласилась сделать совместный снимок.
«А к нам на спектакль в Петропавловске (что в Казахстане) приходила Роза Рымбаева! Представляете? А я очень хорошо помню из детства: такая яркая, улыбчивая, очень живая и обаятельная певица с хрустальным голосом. Моя любимая песня в исполнении Розы была «Любовь настанет»…Помните такую песню? Вообще, как будто с детством встретилась…», -поделилась Дарья Повереннова под фото в Телеграм-канале. Подписчики Дарьи Поверенновой тут же заверили ее, что помнят и Розу Рымбаеву и ее голос, и песни, которые она исполняла. «Как приятно видеть Розу! Талантливейшая певица! Я думаю голос и сейчас сильный, потому что правильный образ жизни( судя по фотографии👍👍👍», «Помним. Сильный голос был!!!», откликнулись пользователи сети.
# Шоу-бизнес Повереннова Дарья
По материалам: z-aya

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