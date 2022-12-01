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Для иноагентов введут новые ограничения

Для иноагентов введут новые ограничения

Вместо четырех действующих реестров иноагентов создадут один. Это предполагает закон от 14 июля 2022 № 255-ФЗ, который вступает в силу 1 декабря.

Согласно документу, иностранные агенты — это организации и люди, занимающиеся в России политической деятельностью, выпуском информационных материалов и сбором военных сведений и получающие финансирование и иную поддержку из-за границы.

Иноагентам будет запрещено преподавать в государственных и муниципальных организациях, получать господдержку на творческие проекты и инвестировать в стратегические предприятия. Также их лишат права на упрощенную систему налогообложения. Они не смогут организовывать митинги, пикеты и другие публичные мероприятия, вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

Иноагенты будут обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам и маркировать издаваемые ими материалы.

Также 1 декабря вступает в силу постановление Правительства, в котором описан порядок извещения Минюстом органов прокуратуры о проведении внеплановой проверки иностранных агентов и лиц, находящихся под иностранным влиянием. Так, в день принятия распоряжения об этом в прокуратуру по каналам межведомственного электронного документооборота или средствами почтовой и фельдъегерской связи необходимо представить копию данного документа и копию бумаг, которые стали основанием для проверки. Если проверку проводит центральный аппарат Минюста, то документы предписано представить с сопроводительным письмом в Генпрокуратуру.


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По материалам: pnp.ru

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