. Доступные каждому способы выведения жирных пятен с джинсов за несколько минут

Не следует расстраиваться, если неожиданно испачкали джинсы. Есть несколько действенных способов, благодаря которым можно за пару минут избавиться от жирных пятен с джинсов.

Как вывести пятна жира на джинсах

Никто не обрадуется, увидев на своих джинсах пятно. Не стоит спешить сразу же прощаться с любимой вещью. Следует воспользоваться одним из предложенных способов, чтобы ее сохранить.

Нужно приступить к выведению пятна незамедлительно, ведь чем дольше оно сохраняется, тем сложнее его вывести. Сделать это необходимо пока пятно не впиталось в ткань. Первым делом нужно промокнуть пятно бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы она впитала в себя жир.





Часто люди обнаруживают жирные пятна после того, как встают из-за стола. В таком случае его необходимо засыпать солью.

Удаление пятен с джинсов за несколько минут

Избавившись от обильной массы жира, можно приступать к одному из указанных способов борьбы с пятнами.

Fairy

Хорошо зарекомендовал себя в борьбе с разными пятнами Fairy. Потребуется вылить немного жидкости на пятно и оставить на 30 минут. После этого смыть водой и от пятна не останется ни следа.

Бензин

Достаточно лишь капнуть пару капель на загрязненный участок и оставить на 10 минут, а затем все смыть водой. После этого джинсы следует постирать в машинке. Бензин хорош тем, что не оставляет на вещах белые пятна.

Vanish





Этот способ подразумевает использование специального пятновыводителя. Средство нужно нанести на пятно на 20 минут. После этого необходимо джинсы отправить в машинку.

Мыло «Антипятин»

Данное мыло легко справляется с любыми жирными загрязнениями на разных тканях. Потребуется лишь хорошо намылить участок с пятном и отстирать его, а потом снова намылить и дать постоять 20 минут. После этого брюки постирать в машинке.

Кашица с картофеля

Сделав кашицу из картофеля, необходимо нанести ее толстым слоем на жирное пятно и оставить впитываться на 30 минут. Затем штаны нужно очистить при помощи корочки черствого хлеба, желательно брать черный хлеб.

Соль

Этот способ является самым распространенным, им часто пользуются. Для этого потребуется насыпать соль большим слоем на загрязненное место, оставить на 5 минут, а потом убрать ее и заново насыпать. Делать так нужно до тех пор, пока соль не станет белой.

Сода





Принцип работы данного способа аналогичен предыдущему. Соду нужно насыпать на пятно, накрыть полотенцем и прогладить. После этого штаны необходимо оставить до утра и постирать в машинке.

Нашатырный спирт и уксус

Салфетку потребуется пропитать нашатырным спиртом, отжать ее и наложить на пятно, оставив на 30 минут. За это время оно размякнет и жир впитается в салфетку, а после этого джинсы следует поместить в стиралку.

Если пользоваться уксусом, то предварительно его следует развести с водой в одинаковых частях. Полученный состав нанести на пятно, оставить на 30 минут, а потом постирать.

Любой из предложенных способов является надежным и проверенным, поэтому каждый человек вправе самостоятельно выбрать более подходящий.