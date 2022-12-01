. Единовременные выплаты матерям-героиням планируют начислять проактивно
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Единовременные выплаты матерям-героиням планируют начислять проактивно

Единовременные выплаты матерям-героиням планируют начислять проактивно

Единовременные выплаты матерям-героиням планируют начислять проактивно. С такой инициативой выступил Минтруд, соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале.

Согласно инициативе, для этого необходимо только согласие матери на предоставление доступа органам соцзащиты к ее платежным реквизитам на портале госуслуг.

Сейчас для перечисления денежных средств органам соцзащиты было необходимо получать справку с реквизитами банковского счета непосредственно у получателя.

"В будущем году такие сведения будут отражаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), и этими сведениями будут пользоваться органы социальной защиты»,  приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

В августе Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня» для матери, родившей и воспитавшей 10 и более детей. 

Матери-героине выплачивается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей, отмечается в тексте указа. Обязательное условие — мать и дети должны быть гражданами России.

В указе также отмечается, что при награждении медалью «Родительская слава», которая дается за воспитание четырех и более детей, одному из родителей выплачивается единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей.

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По материалам: pnp.ru

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