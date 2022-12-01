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Егор Крид ищет маму для своих детей

Егор Крид ищет маму для своих детей
Певец Егор Крид рассказал о личной жизни. Наставник шоу «Голос. Дети» переживал много ярких романов в своей жизни. Егор встречался с красивыми звездными девушками – Мирославой Карпович, Нюшей, Дарьей Клюкиной, Валей Карнавал. Однако ни с одной из избранниц у рэпера не сложилось длительных отношений. Егор заверил, что был настроен серьезно к каждой из возлюбленных и планировал стать мужем и отцом. Однако, по словам бывшего артиста Black Star, со временем он благодарил судьбу за то, что этого не произошло. «Мне кажется, я в каждый момент был к этому готов. Просто сложно найти маму, в которой ты будешь уверен. Пока что каждые отношения заканчиваются мыслью: «Спасибо, что не от нее»», — отметил Крид.
Музыкант считает, что из него вышел бы «клевый» отец. Однако исполнитель хита «Девочка с картинки» подчеркнул, что он против рождения детей вне отношений. По мнению Егора, люди, которые расстались после появления малыша на свет, существенно осложняют себе жизнь. «Многие пары делают детей, исходя из эмоций, первой влюбленности, чувств. Но проходит время, и они думают: «Как я мог быть вместе с этим человеком?» А у них уже ребенок, и это превращается в большую проблему», — цитирует издание PeopleTalk музыканта. 
# Шоу-бизнес Крид Егор
По материалам: z-aya

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