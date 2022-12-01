Еврокомиссия пригрозила Twitter санкциями за "российскую пропаганду"
Евросоюз может ввести санкции против компании Twitter Илона Маска, поскольку в соцсети до сих пор не заблокированы аккаунты российских RT и Sputnik. Об этом в интервью Bloomberg заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.
Как утверждает замглавы ЕК, Twitter, не искореняя "российскую пропаганду", фактически действует в интересах Москвы. Такая информационная "поддержка" нарушает санкционный режим, установленный Европой с февраля 2022 года.
В конце октября американский миллиардер Илон Маск возглавил Twitter, приобретя компанию за 44 млрд долларов. Прежние топ-менеджеры, гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал, сразу покинули руководство соцсети.
Утром 19 ноября Маск в опросе на личной странице Twitter предложил разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Некоторое время спустя бывшего американского лидера "разбанили".