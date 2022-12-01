. Еврокомиссия пригрозила Twitter санкциями за "российскую пропаганду"
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Еврокомиссия пригрозила Twitter санкциями за "российскую пропаганду"

Еврокомиссия пригрозила Twitter санкциями за "российскую пропаганду"

Евросоюз может ввести санкции против компании Twitter Илона Маска, поскольку в соцсети до сих пор не заблокированы аккаунты российских RT и Sputnik. Об этом в интервью Bloomberg заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

Как утверждает замглавы ЕК, Twitter, не искореняя "российскую пропаганду", фактически действует в интересах Москвы. Такая информационная "поддержка" нарушает санкционный режим, установленный Европой с февраля 2022 года.


"Владельцу-миллиардеру [Илону Маску], который поклялся вернуть "свободу слова" в Twitter, не стоит недооценивать ЕС и значительные санкции, которым Twitter может в конечном итоге подвергнуться, если не будет соблюдать правила ЕС, принятые в блоке. Если сеть легко используется российской пропагандой, то вы, скорее всего, нарушаете санкции, потому что вы можете распространять контент, разработанный находящимися под санкциями СМИ, такими как Russia Today и Sputnik", - отметила Йоурова.

В конце октября американский миллиардер Илон Маск возглавил Twitter, приобретя компанию за 44 млрд долларов. Прежние топ-менеджеры, гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал, сразу покинули руководство соцсети.

Утром 19 ноября Маск в опросе на личной странице Twitter предложил разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Некоторое время спустя бывшего американского лидера "разбанили".

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По материалам: uposters.ru

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