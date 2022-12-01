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Филипп Киркоров назвал себя клоуном

Филипп Киркоров назвал себя клоуном
Певец Филипп Киркоров высказался о своем стиле одежды. Артист обожает цепи, перья и разноцветные костюмы не по размеру. Недоброжелатели часто критикуют поп-короля за его эксцентричный стиль.
А вот сам Филипп Киркоров не видит ничего странного в своем гардеробе. Более того, стиль артиста оценила дочь Алла-Виктория. Наследница Киркорова любит позаимствовать у отца модные аксессуары. «Мне иногда пишут в соцсети злобные подписчики, мол, клоун. Конечно, я — клоун: я — артист, я — Арлекин, я — просто смех! Так что сегодня выгулял костюмчик. Но самые крутые у меня очки, хотя дочь уже все позабирала», — признался Киркоров в беседе с mk.ru.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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