. Гороскоп от Анжелы Перл на 1 декабря 2022 года: держите свои эмоции под контролем

Анжела Перл предупредила, что 1 декабря 2022 года будет весьма непростым и напряженным. Многие люди могут сами себе и окружающим принести вред, причем сами того совершенно не желая. Если не держать свои эмоции под контролем, это приведёт к неприятностям. Во второй половине дня рекомендуется заняться повседневными задачами. Лучше всего провести вечер со своими родными и близкими людьми, решить текущие вопросы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

День окажется очень удачным. С кем бы ни общались Овны, беседа получится весьма приятной. Также появится шанс познакомиться с людьми, которые изменят жизнь к лучшему. Даже не прикладывая усилий, Овны могут многим понравиться. И для этого следует просто вести себя естественно и непринужденно. Также не стоит торопиться с покупками и постараться избегать рисков.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Начало дня окажется весьма непростым. Тельцы будут слишком нервничать по различным пустякам, на которые вообще не стоит обращать внимание. Обычные дела будут отнимать больше времени, чем ранее. И общаться с окружающими будет не столь легко, как хотелось бы. А вот вторая половина дня окажется более спокойной и при этом плодотворной. В это время рекомендуется завершить все текущие дела.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День окажется нелегким в эмоциональном плане. Поэтому лучше всего каких-то грандиозных планов вообще лучше не строить. Далеко не всё Тельцы смогут воплотить в жизнь. Рекомендуется даже отложить важные деловые встречи. Из этого ничего хорошего не выйдет. Даже с любимым человеком будет достаточно трудно найти общий язык. Но при этом можно строить планы на будущее.

Рак (22 июня — 22 июля)

День окажется весьма приятным. Раки смогут построить планы на будущее и найти новые идеи. Порой слишком резвое движение вперед не дает увидеть некоторые важные детали. Если старые знакомые будут давать совет, то лучше к нему прислушаться. Также весьма вероятны в этот день денежные поступления. А вечером ожидаются интересные знакомства.

Лев (23 июля — 22 августа)

День окажется беспокойным. Львы не смогут понять, в чем причина их собственной тревоги. Именно она и будет мешать сосредоточиться на делах. Есть довольно высокая опасность забыть о чем-то важном. Поэтому лучше всего просто составить план действий и постараться его придерживаться. Позже ситуация изменится к лучшему. Вечер обещает быть спокойным и приятным. В общем, личные и деловые встречи проводить лучше именно во второй половине дня.

Дева (23 августа — 22 сентября)

С мыслями в этот день Девам будет не так легко собраться. Утром могут ждать лишь тревоги и переживания. Придется постоянно отвлекаться и сосредоточиться на делах – это крайне трудная задача. Окружающие будут весьма часто обращаться с просьбами к Девам. А во второй половине дня появится возможность воплотить в жизнь какой-то план, цель, идею, которая сильно нравится. Потом настроение заметно улучшится. О финансах в этот день лучше не говорить.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Утро окажется весьма неприятным. Весам придется немало думать о насущных проблемах, причем не только своих. Некоторым Весам начнут напоминать об их ошибках из прошлого. Им придётся приложить немало усилий для того, чтобы их исправить. А позже дела пойдут заметно в гору. Рекомендуется обращать внимание даже на мелочи, которые окажутся потом важными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День окажется непростым. Скорпионы будут слишком сильно волноваться из-за пустяков и принимать вещи близко к сердцу. И недоброжелатели, и завистники могут даже этим воспользоваться. Также вероятны некоторые финансовые потери. Возникнут они из-за нежелания вдаваться в подробности и тратить время на изучение того или иного вопроса. Было бы неплохо, если бы рядом со Скорпионами был надежный человек, который поможет и посоветует, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День окажется благоприятным. Но при этом Стрельцы начнут переживать даже по мелочам, боясь упустить нечто важное. Рекомендуется хорошенько следить за всем, что происходит вокруг. Опыт окружающих также не будет лишним. Важно учитывать те ошибки, которые они когда-то совершили, чтобы не повторить их. Появится шанс решить финансовые вопросы. А некоторые Стрельцы и вовсе получат интересные деловые предложения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День окажется не легким. Настроение Козерогов будет оставлять желать лучшего. Даже самые мелкие мечтания от окружающих способны изрядно подпортить им настроение. А самые впечатлительные Козероги и вовсе рискуют поссориться со старыми товарищами. В работе могут возникать некоторые трудности. Рекомендуется посоветоваться с более опытными коллегами, прежде чем принимать дальнейшие шаги в работе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В утреннее время рекомендуется не нервничать. Ситуация может выйти из-под контроля и в результате придется даже изменить некоторые свои планы. Однако все, что происходит, в результате окажется полезным. А позже увеличится влияние позитивных тенденций. Вечером Водолеев ждут приятные подарки и сюрпризы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В целом день окажется удачным. Хотя некоторые трудности все же будут возникать. Но опускать руки Рыбы не собираются и сдаваться тем более. Появится шанс достигнуть большего. А в семье могут произойти некоторые разногласия. Не все будут понимать настроение Рыб. Но как бы не складывалась ситуация, рекомендуется держать себя в руках и не скандалить.