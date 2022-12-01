. И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами

Нейросети уже не раз показали, что можно совмещать несовместимое и помогать сотворить всё, на что хватает фантазии у дизайнеров и авторов запросов. На этот раз мы с вами посмотрим, что было бы, если бы голливудские звёзды были пионерами. Или, допустим, роли у них были бы такие. Между прочим, хорошие ребята и девчата!

Славный парень Киану Ривз

neural_smth

Автор нейронных работ — Motion-дизайнер Ян Донсков. Он опубликовал из в своём паблике «Что-то на нейронном».

Пионерку Галь Гадот точно звали бы Галиной

neural_smth

Работы одной нейросети было недостаточно: к сожалению, искусственный интеллект пока не так хорошо справляется с лицами, особенно не на крупных планах. Поэтому дизайнеру пришлось их перерисовывать.

И Лео такой молодой, и юный Октябрь впереди!

neural_smth

Леонардо Ди Каприо оказался самым сложным. Нейросеть никак не хотела отрисовывать ночь с салютом, но в конце концов всё получилось. А ещё изначально был сгенерирован бокал, нужно было перерисовать его на стакан.

Главная отличница Эмма Уотсон

neural_smth

Эта подборка актёров-пионеров разлетелась по сети. В одном из комментариев отметили, что на этом арте — Гермиона Грейнджер, которая доигралась с маховиком времени и оказалась в 70-х. Там она попала по обмену в советскую школу с магическим уклоном, после на магический факультет МГУ, а дальше в НИИЧАВО.

Райан Гослинг — кумир девчонок всего отряда

neural_smth

А здесь вы можете увидеть, как выглядел бы сериал «Друзья», если бы его снимали в эстетике «Игры престолов».