. И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами

И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами

И Лео такой молодой: нейросеть показала, как выглядели бы голливудские звёзды, если бы были пионерами

Нейросети уже не раз показали, что можно совмещать несовместимое и помогать сотворить всё, на что хватает фантазии у дизайнеров и авторов запросов. На этот раз мы с вами посмотрим, что было бы, если бы голливудские звёзды были пионерами. Или, допустим, роли у них были бы такие. Между прочим, хорошие ребята и девчата!

Славный парень Киану Ривз

neural_smth

Автор нейронных работ — Motion-дизайнер Ян Донсков. Он опубликовал из в своём паблике «Что-то на нейронном».

Пионерку Галь Гадот точно звали бы Галиной

neural_smth

Работы одной нейросети было недостаточно: к сожалению, искусственный интеллект пока не так хорошо справляется с лицами, особенно не на крупных планах. Поэтому дизайнеру пришлось их перерисовывать.

И Лео такой молодой, и юный Октябрь впереди!

neural_smth

Леонардо Ди Каприо оказался самым сложным. Нейросеть никак не хотела отрисовывать ночь с салютом, но в конце концов всё получилось. А ещё изначально был сгенерирован бокал, нужно было перерисовать его на стакан.

Главная отличница Эмма Уотсон

neural_smth

Эта подборка актёров-пионеров разлетелась по сети. В одном из комментариев отметили, что на этом арте — Гермиона Грейнджер, которая доигралась с маховиком времени и оказалась в 70-х. Там она попала по обмену в советскую школу с магическим уклоном, после на магический факультет МГУ, а дальше в НИИЧАВО.

Райан Гослинг — кумир девчонок всего отряда

neural_smth

А здесь вы можете увидеть, как выглядел бы сериал «Друзья», если бы его снимали в эстетике «Игры престолов».

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Apple пообещала маску оставить Twitter в App Store
Apple пообещала маску оставить Twitter в App Store
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
Почему выставлять отношения напоказ вредно: 3 главных причины
Почему выставлять отношения напоказ вредно: 3 главных причины
Внедорожная версия Lamborghini Evo - Huracan Sterrato (6 фото)
Внедорожная версия Lamborghini Evo - Huracan Sterrato (6 фото)
В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины посылке
В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины
Никита Михалков обладает необыкновенным даром
Никита Михалков обладает необыкновенным даром
Кети Топурия показала редкие фото с моложавой мамой
Кети Топурия показала редкие фото с моложавой мамой
Анастасия Волочкова получила многомиллионный ущерб
Анастасия Волочкова получила многомиллионный ущерб
Состоялся релиз Warhammer 40,000: Darktide, игра уже доступна в Game Pass
Состоялся релиз Warhammer 40,000: Darktide, игра уже доступна в Game
Доступные каждому способы выведения жирных пятен с джинсов за несколько минут
Доступные каждому способы выведения жирных пятен с джинсов за
Россиянка Ева Элфи завоевала титул самой популярной порноактрисы в мире: "Все благодаря вам!"
Россиянка Ева Элфи завоевала титул самой популярной порноактрисы в
В какие годы и под какими знаками рождаются самые идеальные женщины
В какие годы и под какими знаками рождаются самые идеальные женщины

Топ на сегодня

Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в рамках "зерновой сделки"
Из Нидерландов выпустили первый корабль с российскими удобрениями в
На Мосбирже сообщили о рухнувшей доле доллара и евро в торгах
На Мосбирже сообщили о рухнувшей доле доллара и евро в торгах
Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Щольца упрекнули в неправильных действиях перед началом СВО
Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона

Еще по теме

Том Харди сделает интимное тату с именем Леонардо Ди Каприо
Нейросеть показала, как бы выглядели герои «Игры престолов», окажись они в реалиях зомби-апокалипсиса
Нейросеть реалистично заменила Киану Ривза на Уилла Смита в "Матрице"
"Чудо-женщина" Галь Гадот станет матерью во второй раз