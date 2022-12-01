. Индия приготовилась стать третьей экономикой мира
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Индия приготовилась стать третьей экономикой мира

Индия приготовилась стать третьей экономикой мираS&P: Индия станет третьей по величине экономикой мира

Индия обгонит Японию и Германию и станет третьей по величине экономикой мира, прогнозируют S&P Global и Morgan Stanley, пишет CNBC.

S&P Global считает, что к 2030 году номинальный годовой ВВП Индии будет на уровне 6,3 процента. В Morgan Stanley полагают, что к 2031 году ВВП Индии взлетит более чем вдвое по сравнению с нынешним уровнем. «В Индии есть условия для экономического бума, подпитываемого инвестициями в производство, энергетическим переходом и развитой цифровой инфраструктурой страны», — пишут в отчете аналитики Morgan Stanley.

Прогноз S&P зависит от готовности страны продолжать торговую и финансовую либерализацию, реформировать рынок труда, а также привлекать инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал. По словам аналитиков, правительство Индии нацелено на то, чтобы стать центром для иностранных инвесторов.

«Преимущества Индии — большое количество дешевой рабочей силы, низкая стоимость производства, открытость для инвестиций и люди с сильной склонностью к потреблению», — сказал старший аналитик Economist Intelligence Unit Сумедха Дасгупта. Темпы экономического роста в Индии во втором квартале (июль-сентябрь) замедлились до 6,3 процента в годовом выражении по сравнению с 13,5 процента в предыдущие три месяца.

Ранее сообщалось, что экономика Калифорнии оказалась относительно устойчивой во время пандемии и в нынешний период повышенной инфляции. Американский штат готов обогнать Германию и стать четвертым по величине ВВП в мире после США, Китая и Японии.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Индия приготовилась стать третьей экономикой мира
Индия приготовилась стать третьей экономикой мира
В Госдуме объяснили слова губернатора об опасности песен афроамериканских рабов
В Госдуме объяснили слова губернатора об опасности песен
Дарья Повереннова показала, как сейчас выглядит популярная советская певица Роза Рымбаева
Дарья Повереннова показала, как сейчас выглядит популярная советская
Филипп Киркоров назвал себя клоуном
Филипп Киркоров назвал себя клоуном
В Xbox Live возник сбой, некоторые игры сейчас могут не работать
В Xbox Live возник сбой, некоторые игры сейчас могут не работать
Владимир Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем
Владимир Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем
Власти Испании после взрыва в посольстве Украины сообщили о еще нескольких посылках с бомбами
Власти Испании после взрыва в посольстве Украины сообщили о еще
Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась
Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась
Гороскоп от Василисы Володиной на 1 декабря 2022 года: смотрите на все оптимистично
Гороскоп от Василисы Володиной на 1 декабря 2022 года: смотрите на
Арестованный в Белоруссии журналист «КП» не признал вину в оскорблении Лукашенко
Арестованный в Белоруссии журналист «КП» не признал вину в
Российский миллиардер получил гражданство Хорватии
Российский миллиардер получил гражданство Хорватии
Италия поставит Украине ракеты Aspide
Италия поставит Украине ракеты Aspide

Топ на сегодня

Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года
Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года
Часы ангела на декабрь 2022 года
Часы ангела на декабрь 2022 года
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в Microsoft Store
League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в
В Европе задумались о потолке для российской нефти в 60 долларов
В Европе задумались о потолке для российской нефти в 60 долларов

Еще по теме

Morgan Stanley оценил рынок luxury-NFT в $56 млрд к 2030 году
Morgan Stanley увеличил покупки биткоин-траста Grayscale
Morgan Stanley и Credit Suisse улучшили прогноз по росту экономики Британии
Morgan Stanley отчитался о падении квартальной прибыли