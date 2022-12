. Инсайдер: Популярная Monster Hunter Rise выйдет на Xbox и окажется в Game Pass

Вадим Карасев





Игра Monster Hunter Rise от Capcom, которая в 2021 году вышла на Switch, а в 2022 году добралась до PC, скоро может выйти на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Об этом сообщил известный игровой инсайдер The Snitch в посте на сайте Insider Gaming. Стоит сказать, что The Snitch является одним из наиболее проверенных игровых инсайдеров, а сайт Insider Gaming публикует максимально точную информацию, например, там выходят посты инсайдера Тома Хендерсона.

Согласно информации инсайдера, Monster Hunter Rise выйдет на приставках в начале следующей года — 20 января 2023 года. Он предполагает, что анонс состоится уже в ближайшее время, возможно, на The Game Awards. Инсайдер подчеркивает, что игра станет частью подписки Game Pass.

Напомним, Monster Hunter Rise — очень популярная игра, продажи которой уже превысили 11 миллионов копий. Игра является одним из самых успешных проектов издательства Capcom за все время.

