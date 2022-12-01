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Италия поставит Украине ракеты Aspide

Италия поставит Украине ракеты AspideИталия может направить Украине управляемые ракеты Aspide

В рамках нового пакета военной помощи Италия может направить Украине управляемые ракеты Aspide средней дальности для поражения воздушных целей, пишет La Repubblica.

Отмечается, что итальянское правительство утвердит шестой пакет с перечнем вооружений в конце декабря. Ракеты класса «воздух — воздух» старого поколения были выведены из использования Военно-воздушными силами (ВВС) Италии в 2021 году. Ранее вооружения подобного рода Рим не поставлял, и это носит политический характер.

Кроме того, политическим сигналом авторы публикацию называют и то, что в отношении Украины правительство продолжает линию предыдущего кабинета Марио Драги, а премьер-министр Джорджа Мелони игнорирует попытки союзников по правящей коалиции отойти от поставок оружия.

30 ноября нижний парламент Италии одобрил резолюцию правящего большинства о продлении сроков уже принятых решений, истекающих 31 декабря, о возможных военных поставках Киеву. При этом резолюции о прекращении помощи и переключении усилий на достижение дипломатического решения украинского конфликта были отклонены.

Издание отмечает, что пакеты военной помощи Украине будут засекречены, правительство отчитывается только перед парламентским комитетом безопасности.

Ранее бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте потребовал изменить политику Евросоюза и НАТО в отношении конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что отправка оружия Киеву не является решением конфликта, и необходим переход к дипломатии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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