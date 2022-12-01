. Иван Ургант высказался о том, что его выкинули из фильма «Елки»
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Иван Ургант высказался о том, что его выкинули из фильма «Елки»

Иван Ургант высказался о том, что его выкинули из фильма «Елки»
Актер и ведущий Иван Ургант признался, что питал надежд до последнего. Шоумен еще питал надежды, но теперь все решено окончательно. Один из продюсеров фильма «Елки 9» Евгений Кулик на днях признался, почему Ивана Урганта в этом году в комедии не будет. Мол, решение было принято еще в сентябре прошлого года, и шоумена в сюжете уже не было, поскольку, решили создатели, новую историю он бы не потянул как актер. В ответ Ургант высказался
«Честно скажу, только что узнал, что я не снимаюсь в этом году в «Елках». Буду сейчас пытаться выяснить, что делать. Поставлен в странную и неловкую ситуацию. Я надеялся, что, может быть, еще снимусь, но, видимо, уже нет», — признался сайту НСН Ургант.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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