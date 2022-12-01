. Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса

Экономист рассказал о признаке приближающегося кризисаЭкономист Шульгин назвал инверсию кривой доходности гособлигаций признаком скорой рецессии

Экономисты называют инверсию кривой доходности гособлигаций признаком скорого наступления рецессии. Однако в нынешней ситуации этот процесс можно рассматривать с другой точки зрения. О признаке приближающегося кризиса рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в беседе с агентством «Прайм».

По словам Шульгина, этот показатель отражает ожидания рынка ставок по гособлигациям. Аналитик объяснил, что ставки по длинным бумагам выше, чем по коротким, поскольку предусматриваются долгосрочные риски. Инверсия, когда ставки по коротким бумагам выше, указывает, что инвесторы ждут замедления экономической активности в стране, что и является рецессией.

Специалист подчеркнул, что в 2023 году в Европе и Соединенных Штатах рецессия является наиболее вероятным сценарием. Но в подобном прогнозе определенную роль может сыграть Китай. При росте ВВП страны ниже одного процента «контролируемая» рецессия в западных странах может и не наступить, резюмировал Шульгин.

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал экономический обзор на 2023 год. По данным ЕАБР, экономика России продолжит адаптироваться к новым условиям, но процесс может быть длительным. Производственно-логистические цепочки с большой вероятностью останутся нарушенными в 2023 году, в том числе из-за осложнения расчетов, что ограничит внутренний спрос.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса
Экономист рассказал о признаке приближающегося кризиса
Российских депутатов захотели освободить от ежегодных деклараций
Российских депутатов захотели освободить от ежегодных деклараций
Инсайдер: Популярная Monster Hunter Rise выйдет на Xbox и окажется в Game Pass
Инсайдер: Популярная Monster Hunter Rise выйдет на Xbox и окажется в
Какие тренды актуальны в нарядах для встречи Нового 2023 года
Какие тренды актуальны в нарядах для встречи Нового 2023 года
Американский певец Джейк Флинт скончался во сне через несколько часов после свадьбы
Американский певец Джейк Флинт скончался во сне через несколько часов
Бундестаг признал голодомор геноцидом украинцев
Бундестаг признал голодомор геноцидом украинцев
Apple пообещала маску оставить Twitter в App Store
Apple пообещала маску оставить Twitter в App Store
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
Почему выставлять отношения напоказ вредно: 3 главных причины
Почему выставлять отношения напоказ вредно: 3 главных причины
Внедорожная версия Lamborghini Evo - Huracan Sterrato (6 фото)
Внедорожная версия Lamborghini Evo - Huracan Sterrato (6 фото)
В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины посылке
В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины
Никита Михалков обладает необыкновенным даром
Никита Михалков обладает необыкновенным даром

Топ на сегодня

Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Энергокризис в Европе связали с амбициями США
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона
Экспорт российского подсолнечного масла вырос вдвое с начала сезона
Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала" приходится кормить и одевать жене: "Потерял 20 кило"
Борющегося с раком Пономаренко из "Кривого зеркала"
Названы главные проблемы в книжной отрасли
Названы главные проблемы в книжной отрасли
Цены на газ в Европе резко выросли
Цены на газ в Европе резко выросли

Еще по теме

Saxo Bank назвал снижение стоимости гособлигаций США предвестником нового кризиса
Аналитик рассказал россиянам о способе спрогнозировать курс рубля
Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублей
Аналитик предупредил о возможном падении рубля