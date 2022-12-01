. Электронные родовые сертификаты станут удобнее

Родовые сертификаты будут формировать при первичном обращении женщины в медицинскую организацию. Такой приказ Минздрава от 24.05.2022 N 348н вступает в силу 1 декабря.

При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев документ сможет сформировать детская поликлиника, в который малыш проходит профилактические осмотры.

Для оплаты своих услуг медорганизации должны будут предоставить в территориальные органы ФСС счет и реестры талонов родовых сертификатов на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Территориальные органы ФСС РФ должны произвести оплату услуг в течение 10 рабочих дней с момента получения документов.



