. Как отправиться в путешествие Кострома - Мантурово.

Вадим Карасев

Хочется поподробнее узнать о том, как комфортно совершить путешествие по данному маршруту? Сейчас попробуем разобрать структуру передвижения из Костромы в Мантурово. Надеемся, что благодаря этой статье Ваш отдых пройдёт без лишних заморочек и просто "на ура"!

Путь и способы передвижения.

Чтобы доехать из пункта А в пункт Б можно воспользоваться сразу тремя способами передвижения: на автобусе Кострома - Мантурово (весьма лёгок в исполнении, ведь купить билеты на автобус можно практически в любом городе), личном автомобиле или же на такси. Рассмотрим их подробнее, чтобы Вы смогли выбрать самый комфортный именно для себя.

Первый способ и самый простой (для тех, у кого есть собственный автомобиль). Расстояние от Костромы до Мантурова на машине составляет около 300 километров. Полностью путь может занять 3 с половиной часа, если ехать со средней скоростью 75 км/час. Расход топлива составляет 75 литров, его оплата Вам обойдётся в среднем 3900 рублей. На пути встречается целых 20 АЗС! Они находятся в следующих населённых пунктах: Кострома, Губачево, Харино, Володино, Западный, Судиславль, Сорож, Островское, Кадый, Макарьев.

Второй способ - перемещение на автобусе. Поехать можно уже сегодня или завтра, ведь такой вид транспорта ходит ежедневно. Расписание автобусов Кострома - Мантурово. можно найти на многих информационных сайтах (не переживайте, на автовокзале и это тоже можно сделать). Чтобы успеть посетить, как можно больше увлекательных мест, и не навредить своему сну, то можно поехать на автобусе, время отправления и прибытия которого - 9:30 - 13:50. Время в пути достаточно комфортное (примерно 4 с половиной часа), утомление точно не застанет врасплох, а цена может очень порадовать. Можно занять себя чем-то увлекательным, чтобы время не прошло зря. Билеты на автобус покупайте онлайн. Это сэкономит Ваше полезное время. Подробнее можно узнать практически на любом сайте Костромы про передвижения, а также на сайте автовокзала https://av-kostroma.ru/.

И последний способ - передвижение на такси. Это достаточно дорогой, но эффективный вариант. Он станет выгоднее, если поездка групповая. Передвижение может быть как на микроавтобусах, так и на легковых автомобилях. Приобрести билет онлайн в Яндекс.Такси можно за следующие цены за эконом - 6129 рублей, ожидание автомобиля составит 7 минут, а комфорт класса - 6764 рубля, время ожидания такое же. В "Такси 98" поездка обойдется Вам в 4500 рублей за тариф стандарт. Такси City2City предлагает свои услуги за 6100 рублей за комфорт, 8700 рублей за бизнес-класс. При желании также можно заказать минивэн, если в путешествие отправляются ни один-два человека, а целая туристическая группа.

Проживание

Многие путники для посещения рекомендуют отель "Берёзка", так как он находится ближе всего к автостанции, можно подстроить прибытие и расписание автобусов таким образом, чтобы сразу по приезде оставить свои вещи или заселиться и после чего отправиться на поиски приключений в новом месте.

Отель работает круглосуточно. Рейтинг заведения 4.2 из 5 возможных на основе 10 оценок. Зарегистрирована в 2002 году, однако, исходя из отзывов гостей, ремонт и модернизация прошли совсем недавно. Номера рассчитаны на одного гостя или группу (от 1 до 5 человек). Присутствует также много дополнительных удобств: телевизор, микроволновая печь, чайник, холодильник и даже посуда. Вы точно не останетесь без возможности комфортно провести несколько ночей или же отдохнуть перед дальнейшим путём. Есть также закрытая охраняемая парковка.

Достопримечательности, которые необходимо посетить.

1. Краеведческий музей.(График работы можно найти по запросу в интернете)

Работает музей с 1992 года, повествует об истории города, экспозиция представляет собой редкие факты, изображения и многое другое, связанное с обликом города, однако в основном в нём представлены этнографические подборки.

2. Храм Николая Чудотворца.

Настоятелем храма на данный момент является протоиерей Александр Буйдоров. Его возведение относится к 1746 году. Храм был некоторое время в разрушенном состоянии. Не так давно в нём шли работы по восстановлению, однако сейчас храм полностью обновлён и готов к принятию верующих.



