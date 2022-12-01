. Какие тренды актуальны в нарядах для встречи Нового 2023 года

Представительницы слабого пола уже во всю ведут подготовку к предстоящим новогодним праздникам. И это неудивительно, ведь каждой девушке хочется выглядеть роскошно в новогоднюю ночь. Подборка модных трендов на 2023 год поможет вам подобрать подходящий праздничный аутфит, который сделает новогоднюю ночь незабываемой.

Главные тренды в нарядах для встречи Нового 2023 года

Эффектные вырезы





Лаконичный и сексуальный образ сделает силуэт утонченным и изысканным. Несмотря на то, что платья с такими вырезами были актуальны в прошлом году, в нынешнем они по-прежнему в трендах. Если не хотите встречать новогоднюю ночь в платье, тогда можно подобрать брюки с эффектным вырезом на талии или на бедрах. Дополнить образ можно массивными украшениями в минималистичном стиле.

Корсеты





Свободный крой понемногу уходит в забытье и дизайнеры то и дело выпускают модели платьев с подчеркнутым силуэтом. Сейчас в тренде корсеты, платья с ними и приталенные жакеты. Можно выбрать винтажные модели для празднования Нового года. Разбавить образ можно мини-юбкой или приталенными брюками.

Перчатки





Почему бы не дополнить праздничный образ модным аксессуаром — перчатками. Они могут быть как длинными, так и короткими, кожаными или лакированными, с декором и без. Можно подобрать наряд с перчатками, которые сделаны в стиле старого доброго Голливуда.

Перья





Чем больше перьев на праздничном наряде, тем лучше. Дизайнеры выпускают пиджаки, джинсы, юбки и другие изделия, в которых можно встретить в качестве декора перья. Данный тренд вошел в моду после окончания карантина во время пандемии. Для модниц и модников это был как глоток свежего воздуха. Однако чтобы наряд не смотрелся наляписто и вычурно, главное, не переборщить с перьями. Например, можно подобрать топ с ними и однотонную юбку или брюки к нему.

Эффект металлик





В новогоднюю ночь можно выбирать смелый сияющий наряд, например, одежду с эффектом металлик. Дополнить праздничный образ можно серебряными украшениями, а если вы будете праздновать в гостях или ресторане, тогда можно добавить стильную вечернюю сумочку.

Смокинги и костюмы





Моду на женские брючные костюмы в 60-х годах ввел известный кутюрье Ив Сен-Лоран. Сейчас мода не стоит на месте и очень быстро развивается. В результате этого костюмы и женские смокинги стали отличной альтернативой вечернему платью. Дополнить такой образ можно минималистичными украшениями.