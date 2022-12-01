. Какие женщины нравятся мужчинам, рассказала Ермакова
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Какие женщины нравятся мужчинам, рассказала Ермакова

Какие женщины нравятся мужчинам, рассказала Ермакова
Девушка из скандального шоу поделилась своими наблюдениями. Надя Ермакова из «Дома-2» составила свой рейтинг привлекательности. Звезда «Дома-2» Надя Ермакова решила поделиться с подписчиками своими наблюдениями. Надежда Ермакова составила свой рейтинг женской привлекательности. Он состоит из шести пунктов. Надя Ермакова перечислила, на каких женщин мужчины не просто обращают внимание, а хотят иметь с ними серьезные отношения. «1. Независимая личность с интересными взглядами на жизнь. Женщина, которая не боится быть собой, успешна и гордится своими достижениями, притягивает как магнит.

Мозги. Интеллектуалки привлекают. Мужчина понимает, что с ней есть о чем поговорить.



Инициатива. Мужчинам нравятся женщины, которые не боятся ее проявлять. Речь о девушках, которым нравится показывать свою заинтересованность.



Ухоженность и внешность! Внешняя красота имеет большое значение. Привлекательность женщины — это 50% успеха, остальные 50 % — это ее работа над собой.



Оптимизм привлекает. Радостная и довольная женщина — это магнит для мужчин. Она довольна своей жизнью и соответственно, вызывает восхищение окружающих.



Женская энергия. Да привлекает мужчин внешность, интригующий интеллект, но удерживает мужчину только ваше внутреннее состояние! Они неосознанно его считывают», — написала Надя Ермакова в телеграм-канале.

Напомним, Надя Ермакова в сентябре вышла замуж за своего возлюбленного Даниэля Чистова, который моложе нее на четырнадцать лет. Вероятно, Надя знает, о чем говорит и пишет.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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