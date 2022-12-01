. Кети Топурия показала редкие фото с моложавой мамой

Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия поделилась трогательным фото мамы с внучкой Оливией на руках в честь праздника. Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда стала солисткой группы «А’Студио». Примечательно, что певица славится своим чувством стиля. Почти два года назад она снова стала мамой. Теперь артистка растит не только дочку Оливию от первого брака, но и сына Адама, которого подарила мужу Льву Деньгову.Примечательно, что Топурия все чаще показывает кадры с детьми. Пока она продолжает скрывать лицо сына. Еще реже певица показывает своих родных. Однако в День матери она все же показала свою родительницу Наталью. Мама артистки приезжает в гости и любит нянчиться с внуками. Кети нашла фото, где ее родительница нянчит внучку.Поклонники восхитились тем, как выглядит мама певицы. Многие отметили, что Топурия очень похожа на свою родительницу. Наталья по профессии инженер-химик. Она после замужества за отцом Кети, Андро, стала домохозяйкой. Напомним, что папа Кети был грузинским криминальным авторитетом. Он ушел из жизни в 2010 году. О своем папе звезда предпочитает не говорить.