. Ксении Собчак пытались впарить дом за три миллиарда

Ведущая и журналистка Ксения Собчак в шоке от предложения, которое ей сделали. Даже телеведущей такое жилье показалось неприлично дорогим. Автор YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» Ксения Собчак призналась, что она могла стать владельцем виллы в ОАЭ стоимостью 47 миллионов долларов. По нынешнему курсу это почти три миллиарда рублей. Ксения Собчак опубликовала скриншот переписки с теми, кто предложил ей сделку купли-продажи.«За неимением олигархов люди шлют мне предложения на виллу за $47 млн. Это я произвожу такое «богатое» впечатление или деньги просто у всех закончились, и это безысходность?» — написала в личном микроблоге Собчак. К слову, появилась информация о покупке Собчак другой недвижимости в Дубае — квартиры за 60 миллионов рублей. «Апартаменты Собчак занимают площадь в 120 квадратных метров и находятся в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа. Квартиру Ксения якобы приобрела еще весной», — заявили в kp.ru.