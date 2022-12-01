. Лариса Андерсен рассказала, что не стоит делать в декабре 2022

Астролог Лариса Андерсен поделилась календарем на декабрь. 🌚Луна без курса (холостая Луна) – это астрологический термин, означающий период времени, когда Луна, двигаясь по зодиакальному кругу, покидает очередной знак, переставая взаимодействовать с планетами, но ещё не успевает войти в следующий. Она находится как будто в пустоте, сама по себе, вне контакта с окружающим миром. Такой холостой ход Луны происходит примерно каждые 2,5 дня и может длиться от нескольких минут/часов до 2 дней. 🔥В это время НЕ стоит начинать новых дел, совершать крупные покупки, принимать ответственные решения, одалживать деньги, подписывать контракты и т.д., поскольку велика вероятность, что из этого ничего не выйдет. Луна влияет на ход различных жизненных процессов, и если она движется без курса, то и события НЕ развиваются в нужном направлении, дела НЕ делаются, допускаются ошибки. Мы становимся невнимательными и рассеянными. ❌В период Луны без курса НЕ СТОИТ: 🔸начинать новые дела и проекты, для которых важна перспектива развития; 🔸принимать серьёзные жизненные или деловые решения; 🔸сдавать анализы, начинать медицинские обследования и назначать хирургические операции; 🔸отправлять важные письма; 🔸подавать документы на рассмотрение или утверждение; 🔸заключать договоры; 🔸устраиваться на новую работу; 🔸покупать машины/квартиры; 🔸вступать в брак; 🔸регистрировать фирму; 🔸вкладывать деньги или давать в долг. ❗Также в это время стоит быть внимательным за рулём. ⠀Как правило, дела, начатые при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении. В эти часы следует заниматься обычными, рутинными делами. 📝Луна без курса на декабрь (время московское). Эта информация поможет вам избежать неудач, если вы планируете важное дело: 02.12 с 05:44 до 07:41 04.12 с 08:46 до 14:38 06.12 с 22:02 до 23:48 09.12 с 09:13 до 10:49 11.12 с 21:49 до 23:09 13.12 с 18:52 до 11:45 14-го декабря 16.12 с 22:13 до 22:49 19.12 с 01:35 до 06:31 21.12 с 05:45 до 10:12 22.12 с 23:16 до 10:49 25.12 с 06:11 до 10:14 26.12 с 21:19 до 10:34 27-го декабря 29.12 с 09:21 до 13:36 31.12 с 15:44 до 20:08