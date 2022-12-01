. Макс Барских готов выступить перед россиянами. Названа сумма, за которую певец согласится приехать в Москву
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Макс Барских готов выступить перед россиянами. Названа сумма, за которую певец согласится приехать в Москву

Макс Барских готов выступить перед россиянами. Названа сумма, за которую певец согласится приехать в Москву

32-летний украинский певец Макс Барских в этом году выбрал образ ярого патриота своей страны. Как выяснилось, несмотря на это, артист готов выступить перед россиянами и даже прилететь ради этого в Москву. Названа сумма, за которую он согласен это сделать.

По последним данным, менеджеры Макса Барских в настоящее время активно общаются с потенциальными клиентами из России. 


Как выяснилось, украинский певец согласен выступить перед россиянами за 70 тысяч долларов (4,2 миллиона рублей). При этом клиент должен прислать бумагу, в которой осудит СВО, сообщает Mash.

За эти деньги артист готов прилететь в любую точку мира, кроме России. Тем не менее в Москву или Петербург Макса Барских при особом желании также можно позвать на закрытую вечеринку - правда, ради этого придется накинуть еще 70 тысяч долларов. 

При этом посетителям мероприятия запретят снимать и возмущаться политическим заявлениям певца со сцены.


Макс Барских запрещает водителям слушать русские песни

Согласно райдеру, перевозящим певца водителям воспрещается слушать в машине треки на русском языке. Им также нельзя курить и разговаривать по телефону за рулем.

За нарушение обозначенных условий райдера представители Макса Барских штрафуют в размере до десяти процентов от гонорара.

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По материалам: uposters.ru

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