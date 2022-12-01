. Максакова рассказала о поломойке Анне Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко ранее заявляла о своей нелегкой судьбе. Несколько лет назад Анна Нетребко рассказывала, что в начале своего пути мыла полы в Мариинском театре, чтобы заработать на жизнь. Коллега Анны, оперная певица Мария Максакова, почему-то не верит в эту слезливую историю. В 90-х Нетребко, ведущая сегодня роскошный образ жизни, буквально выживала без денег. Будущей звезде оперы мирового масштаба приходилось браться за любую работу, чтобы прокормить себя. Так, она даже мыла полы в Мариинском театре. «Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду, мы черпали ее совками в ведра. Это нужно было успеть делать быстро, за время первого акта, а иногда первый акт длится 20 минут… И сквозняк гулял туда-сюда, туда-сюда. Неприятная работа была, конечно», — делилась она в одном из интервью.В эту историю не очень-то верит Мария Максакова. Артистка считает, что Анна пытается вызвать к себе жалость рассказами о тяжелых испытаниях в прошлом. «С самого начала вся эта легенда о том, какой она была Золушкой, поломойкой — это, конечно же, вранье. По-моему, ее дед заведовал казачьим хором, и все у нее было в порядке, и нигде она не побиралась», — уверенно заявила 45-летняя Максакова. Напомним, еще недавно Анна Нетребко стала участницей громкого скандала, нелестно высказавшись в адрес российской власти. Позже исполнительница оправдалась за свои слова, подчеркнув, мол, действовала из-за страха лишения привилегий в Европе. «В какой-то момент я испугалась, что меня ошибочно могут занести в санкционный список. Или что меня могут лишить австрийского паспорта, и я могу потерять все. У меня также было несколько ночей, когда я боялась следующего утра. В России уже раздражены тем, что я вообще что-то сказала по этому поводу. Они думают, что я предала свою Родину. Когда-нибудь люди поймут, что я не предательница родины, и я тоже не против Украины. Я стараюсь оставаться человеком», — делилась она.