. Максим Галкин готовится к концерту в Санкт-Петербурге

Артиста Максима Галкина замучила ностальгия. Юморист опубликовал афишу концертов. Максим Галкин* продолжает активно гастролировать по Европе и США. На своем официальном сайте юморист опубликовал анонс нового заграничного тура. В афише неожиданно для поклонников появился Санкт-Петербург. Оказалось, в нем супруг Аллы Пугачевой готовится выступить 7 марта 2023 года.К сожалению российских поклонников, речь идет не о северной столице, а о городе в Америке. Как известно, в штате Флорида имеется свой Санкт-Петербург (Сент-Питерсберг). Он является популярным курортом. Там-то Максим и готовится выступить со своей юмористической программой грядущей весной. Напомним, сейчас Галкин и Пугачева живут в Израиле. Знаменитости уже перевели детей в местную школу и выставили на продажу свой роскошный замок-особняк, расположенный в подмосковной деревне Грязь. Коттедж оценили в миллиард рублей. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.