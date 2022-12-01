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Маск уличил Twitter во вмешательстве в выборы

Маск уличил Twitter во вмешательстве в выборыВладелец Twitter Маск заявил, что при прежнем руководстве соцсеть вмешивалась в выборы

Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что при прежнем руководстве социальная сеть занималась вмешательством в выборы. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Так миллиардер прокомментировал дискуссию между пользователями соцсети и агентством Reuters, которое со ссылкой на уволившегося сотрудника сообщило, что у Twitter недостаточно персонала для поддержания безопасности​​​. В ответ один из пользователей заявил, что прошлая команда Twitter дискредитировала себя и не имеет права судить о происходящем.

«Все так. Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы», — заявил Маск, назвав эту информацию очевидной реальностью.

При этом Маск не уточнил, какие именно выборы он имеет в виду.

Ранее Маск на своей странице в Twitter объявил о начале революции против онлайн-цензуры в США и пообещал в скором времени опубликовать документы, в которых будет раскрыта информация о подавлении свободы слова.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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