Вадим Карасев

МИД России осудил резолюцию Германии о «геноциде украинского народа» в 1932-1933 годах

Министерство иностранных дел России назвало провокационной акцией резолюцию о признании «геноцидом украинского народа» массового голода в Украинской ССР в 1932-1933 годах, принятую в ФРГ 30 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению министерства, в резолюции умалчивается тот факт, что в те годы голод бушевал не только на Украине, но и на всей территории СССР, унеся миллионы жизней. Отмечается, что немецкие депутаты тем самым «решили демонстративно поддержать политико-идеологический миф, пестуемый украинскими властями с подачи ультранационалистических, нацистских и русофобских сил». МИД назвал резолюцию очередной попыткой демонизировать Россию.

«Упомянутая провокационная акция Бундестага ФРГ, спекулирующая на страшном голоде 1932-1933 годов, имеет очевидную причину. Немцы пытаются переписать свою историю и забыть покаяния за совершённые ими ужасы Второй мировой войны», — говорится в заявлении ведомства. МИД подчеркнул, что тем самым немецкая политическая элита пытается размыть в общественной памяти беспрецедентный характер преступлений нацистской Германии. Авторы заявления напомнили, что Германия до сих пор не выплатила компенсации всем жертвам Великой Отечественной войны, включая украинцев.

«Бундестагу ФРГ должно быть стыдно за такие аморальные решения, возрождающие фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации, и попытки снять с себя ответственность за военные преступления» — подчеркивается в документе российского МИД.

Бундестаг Германии 30 ноября большинством голосов принял резолюцию о признании так называемого голодомора геноцидом украинцев, который был организован и поддерживаем намеренно.