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Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась

Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загореласьВ Москве женщина потушила окурок о ботинок с горючим и попала в больницу с ожогами

В Москве 22-летняя женщина потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации издания, россиянка вышла покурить в подъезд дома на Севастопольском проспекте. Там она заметила ботинок и решила использовать его вместо пепельницы. В результате из обуви в женщину вырвалось пламя. Пострадавшая была доставлена в больницу имени Склифосовского с ожогами второй степени.

Как пишут авторы поста, пока неизвестно, откуда взялся ботинок, и что за горючее было внутри.

Ранее Пьяный житель Канска Красноярского края вышел на улицу покурить и едва не сгорел заживо. Как стало известно, во время ссоры любовница облила мужчину самогоном. Когда россиянин зажег сигарету, его одежда воспламенилась.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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