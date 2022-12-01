. Муж Ксении Бородиной накинулся на нее
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Муж Ксении Бородиной накинулся на нее

Муж Ксении Бородиной накинулся на нее
По мнению Курбана Омарова, бывавшая жена и ведущая Ксения Бородина отбирает у него заработок. Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым минувшим летом. Разошлись экс-супруги со скандалом и теперь не общаются даже ради общей дочери, однако в открытую претензии друг к другу стараются не высказывать. Поэтому злобный выпад бывшего мужа телеведущей в ее адрес оказался для многих неожиданностью. Омаров публично обвинил Бородину в том, что она пытается заблокировать его страницу в соцсети, чтобы лишить его заработка от рекламы. По словам Курбана, экс-супруга считает, что он незаслуженно имеет так много подписчиков и искусственно завышает свою популярность.
«Считает, что подписчики ее собственность и я не имею права на их присутствие на своем аккаунте, поэтому она его удаляет…», — пожаловался бизнесмен, опубликовав скриншот аккаунта бывшей жены, чтобы ни у кого не было сомнений, кто именно ведет против него войну. Между тем звезда «Дома-2» тоже не раз намекала, что и у нее есть в чем упрекнуть бывшего мужа, но она не собирается озвучивать подробности, чтобы не травмировать их дочь Теону. Правда, последнее время Омаров почти не видится с ребенком. Бородина рассказывала, что он лишь регулярно перечисляет ей небольшую сумму денег на дочь, но лично не приезжает, хотя наследница часто ему звонит и просит о свидании.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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