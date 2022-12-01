. Насколько подорожает икра и стоит ли ее покупать заранее
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Насколько подорожает икра и стоит ли ее покупать заранее

Насколько подорожает икра и стоит ли ее покупать заранее
Специалист рассказал о нюансах икры. Красная икра — традиционный новогодний деликатес. Многие покупают икру заранее, за несколько месяцев до праздника. Как сделать так, чтобы он долежал до последнего дня уходящего года, рассказала научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Юлия Макарова. Перед покупкой важно сразу проверить, каковы сроки и условия хранения, сказала эксперт. Это во многом зависит от способа консервации, так как продукт не подвергается термической обработке. «Существуют ГОСТы для различных видов икры, и в них в основном приведены температуры минус четыре-шесть градусов или минус два-шесть градусов. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. В домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть сложности», — отметила специалист. Вообще, модели современных холодильников имеют режим установки и поддержания нужной температуры. Но если ваш не такой, то рисковать и покупать икру задолго до праздников не стоит, считает Макарова. Ее совет — приобретать продукт непосредственно перед употреблением вне зависимости от того, вырастут цены или нет. В противном случае есть риск сильно разочароваться, если икра испортится. Это можно понять по нескольким признакам. «Первое — это, безусловно, запах. Он должен быть характерным, без неприятных оттенков, например, тухлой рыбы. Признаком порчи может быть слизь на поверхности. Один из признаков — прогоркание. В некоторых ситуациях легкая горчинка допускается даже в нормативах, но именно горечь свидетельствует о том, что продукт не стоит употреблять», — сказала специалист в прямом эфире радио Sputnik. Эксперты, кстати, действительно предрекают подорожание рыбных деликатесов и икры в том числе. По мнению экономиста Михаила Беляева, цена на эту категорию продуктов увеличится на 10-15%, что является наибольшим показателем среди всего ассортимента супермаркетов. При этом стоимость консервов и алкоголя вырастет уже с начала декабря. 
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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