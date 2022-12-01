. Названы самые прослушиваемые треки у россиян в 2022 году
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Названы самые прослушиваемые треки у россиян в 2022 году

Названы самые прослушиваемые треки у россиян в 2022 годуРемейк песни Шуфутинского и Крида «3 сентября» стал самым зашеренным треком года

Названы самые прослушиваемые треки у россиян в 2022 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сервис «Яндекс Музыка» проанализировал выбор слушателей: в номинации «Лайк года» победила Анна Asti, ее композиция «Феникс», вышедшая в январе 2022-го, не покидала чарты на протяжении года. «Прорывом в Моей волне» стала румынская певица Inna — ее треки в системе рекомендаций пользователи слушали в этом году наиболее часто.

Самым зашеренным треком в 2022 году назвали ремейк песни Михаила Шуфутинского «3 сентября», созданного совместно с Егором Кридом. Самым успешным альбомом стала пластинка Miyagi & Эндшпиля HATTORI. Она же побила рекорд альбома Моргенштерна LAST ONE, получившего звание самой прослушиваемой пластинки за выходные после релиза.

Фрешменом года, по версии сервиса, стал продюсер и битмейкер Aarne. В этом году он выпустил дебютный альбом AA LANGUAGE, в который вошли фиты с рэперами Big Baby Tape, Feduk, Славой Марлоу, Моргенштерном и другими.

Сообщается, что к концу 2022-го среднее время прослушивания музыки одного пользователя выросло до 29 часов в месяц.

Ранее стало известно, что спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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