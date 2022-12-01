. Немецкая Uniper подала в суд на "Газпром" и требует €11,6 млрд за убытки от недопоставки газа
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Немецкая Uniper подала в суд на "Газпром" и требует €11,6 млрд за убытки от недопоставки газа

Немецкая Uniper подала в суд на "Газпром" и требует €11,6 млрд за убытки от недопоставки газа

Немецкая энергетическая фирма Uniper подала иск против "Газпрома" в международный арбитражный суд в Стокгольме. От российской стороны компания требует возмещения убытков за недопоставки газа, заявили в пресс-службе.

В пресс-релизе отмечается, что Uniper обвиняет "Газпром" в недопоставках топлива с июня, когда российская компания сократила прокачку из-за трудностей с возвратом турбины Siemens для "Северного потока". Совокупные потери от замены российского газа альтернативными поставками компания оценила в €11,6 млрд. В Uniper прогнозируют, что издержки на дополнительные закупки газа будут расти до конца 2024 года.


"Мы требуем возместить значительный финансовый ущерб в рамках разбирательства. Речь идет об объемах газа, которые согласованы с "Газпромом" по контракту, но не были поставлены, и из-за которых нам пришлось закупать замену по чрезвычайно высоким рыночным ценам, что продолжается до сих пор. Мы понесли эти расходы, но они не наша ответственность", — заявил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

В пресс-релизе также сообщается о "максимальном дистанцировании" от дочерней фирмы "Юнипро", которая базируется в России. Так, менеджмент "Юнипро" намеренно не участвует в принятии тех или иных решений в самом Uniper, а компании разделили свои IT-системы и финансовые потоки. Решение о продаже "Юнипро" было принято еще летом 2021 года. Сделка согласована с покупателем, однако правительство РФ пока не выдало необходимых разрешений для ее финализации.

Ранее стало известно, что Uniper после разрыва с Россией понес совокупный убыток в €40 млрд. Компании пришлось приобретать газ по сильно возросшим спотовым ценам, чтобы выполнить обязательства перед клиентами после снижения поставок из России.

Международное рейтинговое агентство S&P поместило долгосрочные рейтинги энергетических компаний Fortum и Uniper, находящиеся на уровне "ВВВ" и "ВВВ-" соответственно, в список для пересмотра с возможностью понижения. Это связано с тем, что Uniper зависит от внешних факторов, в том числе от господдержки для поддержания финансового положения.

Убытки стран Евросоюза от энергокризиса превысили отметку в 500 млрд евро. Осенью 27 стран ЕС вместе выделили 314 млрд евро на смягчение последствий энергетического кризиса для потребителей и бизнеса. Правительство Британии, вышедшей в прошлом году из состава ЕС, предоставило 178 млрд евро на преодоление негативных последствий для экономики страны.

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По материалам: uposters.ru

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