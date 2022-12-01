. Никита Михалков борется за свое здоровье

Режиссер и актер Никита Михалков отошел от дел. Знаменитый режиссер Никита Михалков перестал появляться на людях. Известный режиссер Никита Михалков тяжело болен и почти не покидает пределы своего дома. Об этом журналистам сообщил композитор, автор многих кинохитов Эдуард Артемьев. «У него со спиной проблемы, он уехал в Щепачиху, в имение свое... там подлечивается», — поделился Эдуард Артемьев. Кроме этого, Эдуард Артемьев рассказал, что работа над фильмом Михалкова «Шоколадный револьвер» приостановлена на неопределенный срок.«Михалкову я обещал, но случилось так, что он заболел, потом ковид, и этот фильм снимать не будет. Что-то, может быть, будет дальше, но пока об этом разговора нет. Он сейчас целиком занялся театром», — добавил Эдуард Артемьев «kp.ru». Напомним, известному режиссеру Никите Михалкову в октябре этого года исполнилось 77 лет. Что касается фильма «Шоколадный револьвер», который был задуман еще в 2018 году, то Михалков считает, что его сценарий требует существенной доработки. В нынешнем главный герой мечтает получить «Оскар», что в нынешних реалиях неактуально.