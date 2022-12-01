. Никита Михалков обладает необыкновенным даром

Композитор рассказал о даре режиссера Никиты Михалкова. Сегодня легендарный композитор Эдуард Артемьев отмечает юбилей — ему исполнилось 85 лет. Не все знают его в лицо, но вот его музыка – совсем другое дело: она звучит более чем в 200 фильмах. Он работал со многими знаменитыми режиссерами, среди которых отдельное место занимают Никитой Михалков, Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский. Как признался композитор Эдуард Артемьев, Никита Михалков — довольно жесткий режиссер. Его методы работы не всегда стандартны. А еще он рассказал о необычном даре Михалкова. «Никита еще обладает и некоторым экстрасенсорным влиянием. Что-то говорит и невольно закачивает в тебя свою энергию. После этого с ним работать очень легко», — говорит народный артист России в интервью «Известиям».Если бы не Михалков, не было бы музыки к картинам «Раба любви» и «Сибирский цирюльник», утверждает композитор. По его словам, она написана под огромным давлением режиссера. Ведь он часто является проводником своих идей через музыку. По признанию Эдуарда Артемьева, надавить на него может и брат Никиты Сергеевича — Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский:. «Если бы не он, оперы «Преступление и наказание» никогда бы не было. Это усилиями Андрея, его верой, что я это сделаю, и это случилось. А сначала отказался. Сказал, что рядом с Достоевским я не могу писать». С Михалковыми у него почти семейные отношения. «Что Никита, что Андрей мне говорят: «Мы настолько к тебе привязались, что ты просто стал членом нашей семьи». Я врос в семью Михалковых и совершенно себя не представляю без них», — поделился народный артист России.