. О чем предупреждает астролог Тамара Глоба знаки зодиака 1 декабря 2022 года
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О чем предупреждает астролог Тамара Глоба знаки зодиака 1 декабря 2022 года

О чем предупреждает астролог Тамара Глоба знаки зодиака 1 декабря 2022 года

1 декабря 2022 года можно еще успеть завершить все свои дела, и тогда звездные покровители подарят удачу и поддержку в течение всего года. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба. Финансовое положение многих знаков зодиака будет напряженным, поэтому не стоит тратить все сбережения.

Что предсказывает Тамара Глоба для Овнов, Тельцов и Близнецов


Овен

Чтобы не ощутить на себе полную силу финансовых проблем, стоит немного перейти в режим экономии. Тем более что впереди новогодние праздники. Овнам стоит избегать стрессов и конфликтных ситуаций, иначе могут обостриться некоторые заболевания. Не стоит обращать внимание на критику со стороны близкого человека, иначе раздражения не избежать.

Телец

У представителей этого знака отмечаются финансовые проблемы. Возможно, решить их поможет смена работы. Правда, наладится все не сразу, а в течение первых 6 месяцев. Общее самочувствие будет на высоте, если не перетруждаться.

Близнецы

Первый день зимы принесет Близнецам ощущение полноты сил и желание работать. Не стоит расслабляться, чтобы исключить возможные финансовые проблемы. В этот день могут быть интересные встречи. А одинокие Близнецы могут встретить вторую половинку.

Гороскоп от Тамары Глобы для Раков, Львов и Дев


Рак

С этого дня на работе Раки будут задействованы в новом проекте или задании. Стоит ответственно к нему отнестись, поскольку вознаграждение в конце проекта хорошо поправит семейный бюджет. По возможности стоит уделить больше времени семье и личным отношениям.

Лев

Несмотря на то, что у представителей этого знака зодиака могут возникнуть финансовые трудности, их это не очень волнует. А все потому, что они поглощены своим новым увлечением или «вторым медовым месяцем» в отношениях.

Дева

На личном фронте у Дев могут возникнуть серьезные разногласия. Если Дева возьмет себя в руки и успокоится, то конфликты можно будет сгладить. Работы много, но и зарплата порадует в конце месяца. Хорошее самочувствие возможно благодаря активному отдыху.

Что предсказывает Тамара Глоба Весам, Скорпионам и Стрельцам


Весы

На работе Весов ждет приятный сюрприз. Начальство может повысить зарплату, хотя работы не прибавится. В личной жизни возникнут сомнения в отношении избранника, хотя потом все станет на круги своя.

Скорпион

Уже с 1 декабря в семье может возникнуть конфликт или подозрения, которые вызваны некоторой недосказанностью ранее. Не стоит усугублять ситуацию, а как можно быстрее откровенно поговорить. Скорпиону сопутствует удача во всех начинаниях, но важно все тщательно проверять.

Стрелец

Начало декабря может преподнести внезапную встречу с бывшей любовью, но дальше не стоит что-то воскрешать. Пусть все останется в прошлом. На работе будут успехи, но это пока не отразится на финансах Стрельцов.

О чем предупреждает Тамара Глоба Козерогов, Водолеев и Рыб


Козерог

У представителей этого знака зодиака начнется период финансовых трудностей, который может продлиться в течение месяца. Поэтому следует пересмотреть все свои траты. В семье и личной жизни наступит пора затишья после долгого периода напряжения.

Водолей

Наконец-то в начале декабря произойдут изменения в карьере и финансовом положении. Возможно повышение на работе и увеличение зарплаты. Стоит пересмотреть свой рацион питания, иначе возможны проблемы с весом и с ЖКТ. В семейных отношениях наступит гармония.

Рыбы

В семейной жизни Рыб наступит непростое время. Спокойствие и взаимопонимание перерастут в накал страстей и конфликты по каждому поводу. На работе тоже будут конфликты. Поэтому лучше взять несколько дней и отдохнуть.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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