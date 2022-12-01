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Обычные семечки могут убить

Обычные семечки могут убить
Эксперт рассказал об опасностях, которые хранят семечки, и назвал какие не стоит покупать.   Многие россияне любят скоротать вечерок за просмотром сериалов, пощелкивая семечки. Причем, за один присест может уйти целая пачка продукта. Однако легко можно нарваться на опасное содержимое в пакетике. Эксперты «Общественного контроля» в Петербурге выяснили, что в нескольких брендах семечек содержится токсичный металл. Речь идет о кадмии, который попадает в семена подсолнечника из почвы. Это высокотоксичный тяжелый металл, негативно влияющий на организм человека: его избыток влияет на почки, кости и нервную систему, провоцирует заболевания легких, онкологию, анемию, гипертонию. В 10 исследуемых марках семечек, закупленных экспертами, максимальное содержание кадмия было выявлено в продукции «Красная цена», ООО «Велкен», ТМ Don Semi, сообщает сайт «Доктор Питер». Эксперты предупреждают: как и многие другие тяжелые металлы, кадмий имеет свойство накапливаться в организме. При этом, выводится он 10–35 лет.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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