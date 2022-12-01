. Ограничение случаев оказания бесплатной юридической помощи предложили отменить
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ограничение случаев оказания бесплатной юридической помощи предложили отменить

Ограничение случаев оказания бесплатной юридической помощи предложили отменить

Ограничение случаев оказания бесплатной юридической помощи предложили отменить

Ограничения на случаи, когда граждане имеют право получить бесплатную юридическую помощь, предложили снять. Об этом заявил глава министерства юстиции Константин Чуйченко, сообщается на сайте ведомства.

Сейчас в законе предусмотрены 16 случаев, когда юристы могут бесплатно провести консультацию, напомнил глава Минюста. В основном речь идет о социально-бытовой проблематике и вопросах, связанных с оформлением недвижимости и получением выплат. По мнению Чуйченко, этот список не должен быть ограничен.

Кроме того, сейчас для возникновения права обратиться за бесплатной юрпомощью должны быть соблюдены два условия. Гражданин должен принадлежать к определенной категории и находиться в жизненной ситуации, с которым связано право на получение помощи.

«Таким образом, сегодня выпускник детского дома не может получить бесплатную консультацию как, например, открыть своё дело, стать индивидуальным предпринимателем. Этот пробел нужно восполнить. Гражданин должен иметь возможность обратиться по любым правовым вопросам», — подчеркнул Чуйченко.

По его словам, сейчас готовятся соответствующие поправки в законодательство. Он добавил, что изменения позволят фактически не ограничивать ситуации, при которых граждане смогут обращаться за получение бесплатной юрпомощи. Исключения могут сделать только для некоторых отдельных сфер.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», Минюст предложил создать бюро бесплатной юридической помощи в каждом регионе. Законопроектом предусматривается обязательное создание в каждом субъекте РФ до 1 января 2024 года государственного бюро для оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Италия поставит Украине ракеты Aspide
Италия поставит Украине ракеты Aspide
Ученые обнаружили нейтринное излучение Млечного Пути
Ученые обнаружили нейтринное излучение Млечного Пути
Музыкальная пауза с переносной гитарой
Музыкальная пауза с переносной гитарой
Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
МИД России осудил резолюцию Германии о «геноциде украинского народа»
МИД России осудил резолюцию Германии о «геноциде украинского народа»
Это не просто шоколад, а целое произведение искусства
Это не просто шоколад, а целое произведение искусства
В Великобритании объяснили, почему "план Маршалла" не сработает на Украине
В Великобритании объяснили, почему "план Маршалла" не
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал
Гороскоп от Павла Глобы на 1 декабря 2022 года: сосредоточьтесь на текущих вопросах
Гороскоп от Павла Глобы на 1 декабря 2022 года: сосредоточьтесь на
Сюрприз: 2 игры сегодня неожиданно добавили в подписку Game Pass
Сюрприз: 2 игры сегодня неожиданно добавили в подписку Game Pass
В России резко вырос спрос на один вид техники
В России резко вырос спрос на один вид техники
Обнаружена рекордно далекая сверхмассивная черная дыра, поглощающая звезду
Обнаружена рекордно далекая сверхмассивная черная дыра, поглощающая

Топ на сегодня

Цены на газ в Европе резко выросли
Цены на газ в Европе резко выросли
Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года
Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Часы ангела на декабрь 2022 года
Часы ангела на декабрь 2022 года
League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в Microsoft Store
League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в

Еще по теме

Предпенсионеры смогут получить бесплатную юридическую помощь
День правовой помощи детям проведут в ЦСПСиД «Измайлово»
Только один день краснодарцы могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь
Бесплатную юридическую помощь переведут в цифру