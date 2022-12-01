. Ограничение случаев оказания бесплатной юридической помощи предложили отменить

Ограничения на случаи, когда граждане имеют право получить бесплатную юридическую помощь, предложили снять. Об этом заявил глава министерства юстиции Константин Чуйченко, сообщается на сайте ведомства.

Сейчас в законе предусмотрены 16 случаев, когда юристы могут бесплатно провести консультацию, напомнил глава Минюста. В основном речь идет о социально-бытовой проблематике и вопросах, связанных с оформлением недвижимости и получением выплат. По мнению Чуйченко, этот список не должен быть ограничен.

Кроме того, сейчас для возникновения права обратиться за бесплатной юрпомощью должны быть соблюдены два условия. Гражданин должен принадлежать к определенной категории и находиться в жизненной ситуации, с которым связано право на получение помощи.

«Таким образом, сегодня выпускник детского дома не может получить бесплатную консультацию как, например, открыть своё дело, стать индивидуальным предпринимателем. Этот пробел нужно восполнить. Гражданин должен иметь возможность обратиться по любым правовым вопросам», — подчеркнул Чуйченко.

По его словам, сейчас готовятся соответствующие поправки в законодательство. Он добавил, что изменения позволят фактически не ограничивать ситуации, при которых граждане смогут обращаться за получение бесплатной юрпомощи. Исключения могут сделать только для некоторых отдельных сфер.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», Минюст предложил создать бюро бесплатной юридической помощи в каждом регионе. Законопроектом предусматривается обязательное создание в каждом субъекте РФ до 1 января 2024 года государственного бюро для оказания бесплатной юридической помощи гражданам.