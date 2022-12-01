. Отар Кушанашвили назвал самой гнусной тварью Алексея Щербакова

Скандальный журналист Отар Кушанашвили высказался о шоу «ЧБД». Два года назад Отар Кушанашвили принял участие в шоу «Что было дальше?» Журналист на себе проверил безжалостность юмора комиков. В свежем интервью Азамату Мусагалиеву он рассказал, что думает о ребятах. 52-летний Отар Кушанашвили нелестно высказался в адрес юмористического проекта. Журналист заявил, что комики его попросту разочаровали. «Пришел туда, вижу несоответствующие легендам о программе, пасмурные лица. Вот приходишь в популярную программу, и на съемках говорят: «Эти ребята сделают из воздуха такое американизированное шоу!» Я заснул, когда в зале был Слава Комиссаренко. <…> Все в «ЧБД» — мои ученики, подражатели», — говорил шоумен.Единственный, кто привлек внимание Отара — Алексей Щербаков. К слову, артист действительно пользовался особой любовью публики. «Скажу чудовищную вещь. Нельзя говорить об этом вслух, но я хочу выказать симпатию. Самый обаятельный там с точки зрения изобретателя юмора, а это я, — Леша Щербаков. Самый обаятельный — самая гнусная тварь и матерщинник. Потому что небеса и родители одарили его лицом, полным обаяния. Он выживет в любой ситуации. Остальные туда-сюда», — считает журналист в YouTube-шоу «Я себя знаю». Напомним, что провокационное шоу не выходит с начала года. Артисты объяснили длительную паузу отключением монетизации на Интернет-площадке. Сейчас комики сконцентрированы на развитии собственных стендап-шоу.