. Песков назвал нелегитимными планы Запада создать трибунал по Украине

Попытки стран Запада создать трибунал для расследования действий России на Украине не будут иметь никакой легитимности. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Как писала «Парламентская газета», накануне МИД Франции заявил, что намерен создать трибунал для расследования действий России на Украине. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, уже начата работа с европейскими и украинскими партнерами в этом направлении.

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