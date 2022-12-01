. Песков назвал нелегитимными планы Запада создать трибунал по Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Песков назвал нелегитимными планы Запада создать трибунал по Украине

Песков назвал нелегитимными планы Запада создать трибунал по Украине

Попытки стран Запада создать трибунал для расследования действий России на Украине не будут иметь никакой легитимности. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Как писала «Парламентская газета», накануне МИД Франции заявил, что намерен создать трибунал для расследования действий России на Украине. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, уже начата работа с европейскими и украинскими партнерами в этом направлении.

Новость дополняется

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась
Москвичка потушила окурок о стоящий в подъезде ботинок и загорелась
Гороскоп от Василисы Володиной на 1 декабря 2022 года: смотрите на все оптимистично
Гороскоп от Василисы Володиной на 1 декабря 2022 года: смотрите на
Арестованный в Белоруссии журналист «КП» не признал вину в оскорблении Лукашенко
Арестованный в Белоруссии журналист «КП» не признал вину в
Российский миллиардер получил гражданство Хорватии
Российский миллиардер получил гражданство Хорватии
Италия поставит Украине ракеты Aspide
Италия поставит Украине ракеты Aspide
Ученые обнаружили нейтринное излучение Млечного Пути
Ученые обнаружили нейтринное излучение Млечного Пути
Музыкальная пауза с переносной гитарой
Музыкальная пауза с переносной гитарой
Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
Российский блогер дал советы желающим добиться успеха в соцсетях
МИД России осудил резолюцию Германии о «геноциде украинского народа»
МИД России осудил резолюцию Германии о «геноциде украинского народа»
Это не просто шоколад, а целое произведение искусства
Это не просто шоколад, а целое произведение искусства
В Великобритании объяснили, почему "план Маршалла" не сработает на Украине
В Великобритании объяснили, почему "план Маршалла" не
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал
Спрос на звезд на новогодних корпоративах в России упал

Топ на сегодня

Цены на газ в Европе резко выросли
Цены на газ в Европе резко выросли
Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года
Инфляция в Европе замедлилась впервые за полтора года
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Раскрыты миллиардные траты Европы на российский СПГ
Часы ангела на декабрь 2022 года
Часы ангела на декабрь 2022 года
League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в Microsoft Store
League of Legends, Valorant и другие игры Riot Games появились в

Еще по теме

Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
В Кремле рассчитывают на беспристрастное расследование убийства журналиста Шеремета
Песков: дестабилизация в Сирии началась как на Украине
Песков назвал заявления ООН о российских войсках на Украине бездоказательными