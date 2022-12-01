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Пять человек найдены мертвыми в жилом доме

Пять человек найдены мертвыми в жилом домеNBC: пять человек обнаружены мертвыми в жилом доме в пригороде Чикаго

Пять человек найдены мертвыми в жилом доме в пригороде Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местную полицию.

В 11:12 по местному времени (19:12 мск) в полицию поступил вызов для проверки состояния женщины. Прибывшим на место правоохранителям никто не открыл, попытки связаться с жильцами дома так же не увенчались успехом. Тогда полицейские приняли решение взломать дверь.

В доме они обнаружили пять трупов. Начато расследование. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой инцидент. Имена погибших и причины их смерти не раскрываются.

Ранее на юго-востоке Москвы в квартире нашли мумифицированное тело пенсионера. Его обнаружили коммунальщики в квартире на улице Рассказовской. По предварительному заключению, оно пролежало в помещении более десяти лет. До этого аналогичная ситуация произошла в Екатеринбурге.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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