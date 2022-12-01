. Плюсы онлайн-замков для санаториев
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Плюсы онлайн-замков для санаториев

Владельцы санаториев борются за внимание гостей, поэтому стараются с каждым годом модернизировать свое заведение, внедрить автоматизацию, повысить уровень обслуживания. Для этой цели многие отельеры устанавливают в своих заведениях гостиничные онлайн-замки https://hsu.systems/products/online-electronic-hotel-locks/, которые работают на ключ-карточках и помогают автоматизировать многие процессы, облегчить управление санаторием. В этой статье расскажем вам подробнее о преимуществах применения онлайн-замков в санаториях.

Преимущества использования электронных онлайн-замков

Давайте разберемся, каковы плюсы применения современных запирающих устройств в санаториях:

  • Эстетика. Замки не просто красивые, они выглядят современно и респектабельно, сразу же создают у гостя хорошее впечатление о вашем заведении.
  • Надежность. Ключ-карты подделать невозможно, сигнал связи тоже надежный и как-то перехватить его у мошенников не получится. А при потере ключа-карты ее блокируют за минуты — никто не сможет воспользоваться ею. Гостю, утерявшему ее, просто выдают новую — на программирование уходят минуты.
  • Удобство. Карточка гостя работает на открытие замков только в том интервале времени, на который она выдана, т. е. в оплаченные клиентом дни. Далее карта будет автоматически заблокирована и не откроет ни один замок — нет смысла ее воровать, мошенничать.
  • Безопасность и сохранность вещей. Благодаря электронным замкам настраивается эффективная гостиничная онлайн-СКУД https://hsu.systems/solutions/online/, никто не сможет проникнуть в номер незамеченным и украсть вещи гостя. Каждый факт применения ключ-карточки к замку отмечается в электронном журнале — можно посмотреть, кто именно открывал номер в том или ином промежутке времени и мог взять вещь.
  • Повышение доходов. А это происходит за счет того, что персонал не сможет заселить гостя в номер и взять с него деньги, но не отобразить это в журнале регистрации. Как только гостю выдается ключ-карта, сразу в базу данных заносится информация о том, что номер занят — не провести деньги не по кассе нельзя. Вы избавляетесь от случаев обмана персоналом.

Как вы успели убедиться, онлайн-замки на ключ-карточках — оптимальный вариант для установки на различных дверях в санаториях. Они повысят степень безопасности и сохранности вещей, облегчат управление заведением сферы гостеприимства.


# Бизнес

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