. Почему надо закрывать счета в банках ?
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Почему надо закрывать счета в банках ?

Почему надо закрывать счета в банках ?
Специалист рассказал о скрытой угрозе. Сделать это лучше как можно быстрее. Чтобы не оказаться в числе должников перед банками, лучше проверить наличие забытых счетов в организациях. И лучше их закрыть, ведь это чревато и финансовыми потерями. Об этом срочно предупредил россиян старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Многие счета в банках — платные. И если человек давно не пользуется ими, то там может набежать задолженность по комиссиям. Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше, конечно, изучать договор заранее. Даже если вы закрыли пластиковую карту, счет, к которой она привязана, может продолжать числиться за вами. Поэтому лучше неиспользуемые счета закрывать, сообщает сайт Prime.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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